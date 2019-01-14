БМК в 2018 году увеличил отгрузку метизов машиностроителям, авиапрому и строителям

Наибольший рост – 25 % – пришелся на прутки со специальной отделкой поверхности, которые используются в машиностроении и авиации для изготовления пружин и крепежных изделий. На 23% увеличились поставки холоднодеформированной арматуры, применяемой в строительстве для производства различных железобетонных конструкций и сеток. Выросли продажи низкоуглеродистой проволоки для железобетонных конструкций и калиброванного проката для изготовления различного крепежа – на 15 % и на 12 % соответственно. Почти на 5 % увеличилась реализация сетки арматурной для строительной сферы.

Всего за 12 месяцев 2018 года комбинат отгрузил около 465 тыс. тонн продукции, что практически соответствует уровню 2017 года.

АО «Белорецкий металлургический комбинат» – крупнейшее метизное предприятие России. Комбинат производит катанку, стальную проволоку из качественных марок сталей, стальные канаты, ленту различных размеров и сечений, гвозди. Продукция БМК востребована во многих отраслях промышленности: строительной, топливно-энергетической, машиностроительной, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Комбинат входит в Группу «Мечел».