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В Башкирии снова заработает Сибайский завод буровых реагентов

17 апреля 2019, 07:20
Фото: r02.fssprus.ru
Сибайский завод буровых реагентов, работа которого была приостановлена за загрязнение воздуха в декабре 2081 года по требованию прокуратуры, возобновит свою работу, сообщил на оперативке глава администрации Сибая Рустем Афзалов.

Глава администрации Сибая рассказал, что руководство предприятия урегулировало вопросы задолженности по газоснабжению, на заводе смонтировали и установили фильтры.

Пробный запуск производства планируется в ближайшие дни. Рустем Афзалов поручил подчиненным обеспечить экологический контроль в период запуска предприятия и сделать замеры воздуха. При этом, признал он, лабораторий, которые могли бы произвести такие замеры, в Сибае нет, их нужно привлекать в Уфе.

Напомним, 26 декабря 2018 года судебные приставы приостановили деятельность ООО «Сибайский завод буровых реагентов» из-за выброса в воздух загрязняющих веществ. Именно это предприятие осуществляло выбросы с запахом жареных семечек, на который жаловались горожане в декабре. Тогда речь шла о закрытии предприятия на 90 дней. А в начале марта текущего года Арбитражный суд Башкирии признал банкротом ООО «Сибайский завод буровых реагентов» и открыл в отношении предприятия конкурсное производство сроком на полгода.

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