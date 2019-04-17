В Башкирии снова заработает Сибайский завод буровых реагентов

Напомним, 26 декабря 2018 года судебные приставы приостановили деятельность ООО «Сибайский завод буровых реагентов» из-за выброса в воздух загрязняющих веществ. Именно это предприятие осуществляло выбросы с запахом жареных семечек, на который жаловались горожане в декабре. Тогда речь шла о закрытии предприятия на 90 дней. А в начале марта текущего года Арбитражный суд Башкирии признал банкротом ООО «Сибайский завод буровых реагентов» и открыл в отношении предприятия конкурсное производство сроком на полгода.