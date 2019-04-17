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Радий Хабиров озвучил новый лозунг: «Беҙ бергә яҡшыраҡ булдырабыҙ!»

17 апреля 2019, 16:03
Фото: glavarb.ru
В Уфе открылись Дни Республики Татарстан.

Сегодня вечером в Уфе в рамках празднования 100-летия Башкортостана в государственном концертном зале «Башкортостан» открылись Дни Республики Татарстан в Башкирии, сообщили в пресс-службе главы региона.

Делегацию Татарстана во главе с президентом Рустамом Миннихановым поприветствовал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

— Сегодня в Башкирии живут один миллион татар, — сказал Радий Хабиров. — Красивая цифра. И они чувствуют себя замечательно в нашем общем доме — Башкортостане. Это самая большая татарская диаспора за пределами Татарстана.

Радий Хабиров поблагодарил власти соседней республики за поддержку башкирской диаспоры в Татарстане и рассказал о том, что делается в республике, чтобы сохранить исторические корни, язык и традиции татарского народа. Он проанонсировал, что будет происходить в Уфе в рамках Дней Татарстана и пригласил гостей на открытие памятника великому татарскому поэту Габдулле Тукаю. На этом месте его прервали аплодисментами.

Закончил свою речь Радий Хабиров своим видоизмененным девизом, который он озвучил впервые в своем Послании к Госсобранию в декабре прошлого года: «Беҙ бергә яҡшыраҡ булдырабыҙ!» (Мы вместе можем лучше!) и снова вызвал позитивную реакцию в зале.

Президент Татарстана Рустам Минниханов не остался в долгу, он напомнил расхожие слова о том, что «нет ближе людей, чем татарин и башкир», отметил, что при этом такого масштабного события, как сегодня, не было целых 31 год. И пригласил на празднование 100-летия Татарстана в будущем году.

Завтра ожидается подписание соглашения между правительствами двух республик.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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