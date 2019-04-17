Радий Хабиров озвучил новый лозунг: «Беҙ бергә яҡшыраҡ булдырабыҙ!»

Президент Татарстана Рустам Минниханов не остался в долгу, он напомнил расхожие слова о том, что «нет ближе людей, чем татарин и башкир», отметил, что при этом такого масштабного события, как сегодня, не было целых 31 год. И пригласил на празднование 100-летия Татарстана в будущем году.