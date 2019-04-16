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Жители Башкирии могут помочь пострадавшей в ДТП девочке

16 апреля 2019, 11:38
Фото: gtrk.tv
Сейчас ей необходимо переливание крови.

В Уфимском районе на 7 километре автодороги Уфа-Иглино на 14-летнюю девочку наехал автомобиль «Lada Granta», сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Момент наезда зафиксировала камера наружного наблюдения. Школьница переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. За рулем машины была 37-летняя уфимка. Восьмиклассница получила тяжёлые травмы, сейчас ей необходима помощь – переливание крови.

Девочке провели операцию, сделали трепанацию черепа, но сейчас ее состояние по-прежнему остается тяжелым из-за отека мозга. Сдать кровь для Инессы Ибрагимовой можно на Батырской 41/1. Группа крови и резус-фактор значения не имеют.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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