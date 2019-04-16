Жители Башкирии могут помочь пострадавшей в ДТП девочке

Девочке провели операцию, сделали трепанацию черепа, но сейчас ее состояние по-прежнему остается тяжелым из-за отека мозга. Сдать кровь для Инессы Ибрагимовой можно на Батырской 41/1. Группа крови и резус-фактор значения не имеют.