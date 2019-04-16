В Башкирии блогер сняла на видео пожар на Бирской трассе

- Сегодня ехала по Бирской трассе и увидела дым у посадки, - написала блогер Инайя Едренкина на своей странице в Facebook. - Через час ехала обратно и обнаружила, что дым и открытый огонь перекинулись уже на вторую линию посадок.
Она выложила несколько видео быстро распространяющегося огня.
- Страшно то, как быстро распространяется пожар, - отметила Инайя Едренкина. - Это может быть просто выброшенная кем-то непогашенная сигарета: от края дорожного полотна до сухой травы 1,5 метра. Не проезжайте мимо, останавливайтесь, вызывайте пожарных. Ну и не выбрасывайте окурки, пожалуйста.