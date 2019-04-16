В Башкирии блогер сняла на видео пожар на Бирской трассе

- Страшно то, как быстро распространяется пожар, - отметила Инайя Едренкина. - Это может быть просто выброшенная кем-то непогашенная сигарета: от края дорожного полотна до сухой травы 1,5 метра. Не проезжайте мимо, останавливайтесь, вызывайте пожарных. Ну и не выбрасывайте окурки, пожалуйста.