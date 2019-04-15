Юлаевцы стали чемпионами России по хоккею среди юношей 2001 года рождения

Руководству ХК «Салават Юлаев» остается лишь грамотно поучаствовать в этом и помочь парням. Слишком много талантов за последние годы было загублено, и терять поколение 2001 года рождения ни в коем случае нельзя. В последние годы спортивную школу при хоккейном клубе критиковали часто и по делу. Отрадно, что на фоне постоянных скандалов, периодических смен руководителей СДЮШОР, текучки тренерских кадров и общего падения результатов большинства команд различных возрастов, старая тренерская школа в лице Владимира Герасимова дает результаты.