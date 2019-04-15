Юлаевцы стали чемпионами России по хоккею среди юношей 2001 года рождения

К долгожданной победе, спустя 16 лет, уфимцев привели Владимир Герасимов и Наиль Шаяхметов. Лучшим игроком финального турнира был признан Данил Алалыкин, выступавший за нашу команду. В финальном матче он сделал две результативные передачи. В семи играх форвард набрал 15 (7+8) очков. В итоге это позволило ему стать лучшим бомбардиром.
Отметим, что золото первенств страны, представители СДЮШОР ХК «Салават Юлаев» не брали давно. Последний успех был в 2003 году. Тогда команда юлаевцев 1988 года рождения под руководством того же Владимира Герасимова стала лучшей в России. И вот, опытнейший Владимир Петрович, вместе со своим помощником Наилем Шаяхметовым приводит к долгожданной победе другое поколение хоккеистов.
Интересно, что по свидетельствам некоторых родителей игроков команды 2001 года рождения, этот набор считался слабым и бесперспективным. Сначала вел этих ребят Борис Тимофеев, но затем команду принял Владимир Герасимов, которому все-таки удалось слепить из них чемпионов. Теперь перед игроками открываются неплохие возможности развития хоккейной карьеры во взрослом хоккее.
Руководству ХК «Салават Юлаев» остается лишь грамотно поучаствовать в этом и помочь парням. Слишком много талантов за последние годы было загублено, и терять поколение 2001 года рождения ни в коем случае нельзя. В последние годы спортивную школу при хоккейном клубе критиковали часто и по делу. Отрадно, что на фоне постоянных скандалов, периодических смен руководителей СДЮШОР, текучки тренерских кадров и общего падения результатов большинства команд различных возрастов, старая тренерская школа в лице Владимира Герасимова дает результаты.
«Капитан-2001» - «Салават Юлаев-2001» 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Голы: 0:1 (21:59) - Богдан Семёнов (Данил Алалыкин, бол.); 0:2 (43:46) - Богдан Пономаренко (Данил Алалыкин); 0:3 (49:04) - Кирилл Аймурзин (Данил Башкиров, Владимир Баканин); Вратари: Никита Шишин - Александр Кулешов (Аскар Сайфутдинов, 49:04-69:00).