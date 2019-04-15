mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Юлаевцы стали чемпионами России по хоккею среди юношей 2001 года рождения

15 апреля 2019, 09:33
Фото: Mkset.ru
Воспитанники СДЮШОР ХК «Салават Юлаев» в финальном матче первенства Юношеской хоккейной лиги уверенно обыграли ступинский «Капитан» со счетом 3:0.

К долгожданной победе, спустя 16 лет, уфимцев привели Владимир Герасимов и Наиль Шаяхметов. Лучшим игроком финального турнира был признан Данил Алалыкин, выступавший за нашу команду. В финальном матче он сделал две результативные передачи. В семи играх форвард набрал 15 (7+8) очков. В итоге это позволило ему стать лучшим бомбардиром.

Отметим, что золото первенств страны, представители СДЮШОР ХК «Салават Юлаев» не брали давно. Последний успех был в 2003 году. Тогда команда юлаевцев 1988 года рождения под руководством того же Владимира Герасимова стала лучшей в России. И вот, опытнейший Владимир Петрович, вместе со своим помощником Наилем Шаяхметовым приводит к долгожданной победе другое поколение хоккеистов.

Интересно, что по свидетельствам некоторых родителей игроков команды 2001 года рождения, этот набор считался слабым и бесперспективным. Сначала вел этих ребят Борис Тимофеев, но затем команду принял Владимир Герасимов, которому все-таки удалось слепить из них чемпионов. Теперь перед игроками открываются неплохие возможности развития хоккейной карьеры во взрослом хоккее.

Руководству ХК «Салават Юлаев» остается лишь грамотно поучаствовать в этом и помочь парням. Слишком много талантов за последние годы было загублено, и терять поколение 2001 года рождения ни в коем случае нельзя. В последние годы спортивную школу при хоккейном клубе критиковали часто и по делу. Отрадно, что на фоне постоянных скандалов, периодических смен руководителей СДЮШОР, текучки тренерских кадров и общего падения результатов большинства команд различных возрастов, старая тренерская школа в лице Владимира Герасимова дает результаты.

«Капитан-2001» - «Салават Юлаев-2001» 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Голы: 0:1 (21:59) - Богдан Семёнов (Данил Алалыкин, бол.); 0:2 (43:46) - Богдан Пономаренко (Данил Алалыкин); 0:3 (49:04) - Кирилл Аймурзин (Данил Башкиров, Владимир Баканин); Вратари: Никита Шишин - Александр Кулешов (Аскар Сайфутдинов, 49:04-69:00).

Материалы по теме
«Салават Юлаев» завершил игру в финале Востока, уступив «Авангарду» Радий Хабиров поблагодарил «Салават Юлаев» за игру в Кубке ГагаринаИтоги «Салавата Юлаева»: главные победы, провалы и загадки сезона
#Новости#Болеем за наших#Наиль Юмагузин#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48