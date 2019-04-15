Срок в коробке из-под водки: В Башкирии судья вдруг отрекламировал алкоголь

Рамиля Саитова также уточняет, что дознаватель перед судебным заседанием не произвел процедуру опознания. Между тем, Рафис всего лишь один раз был у дознавателя и не подтверждал, что в тот день присутствовал на площади. Значит, по закону дознаватель должен был провести очные ставки со свидетелями, однако этого не произошло.