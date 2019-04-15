Срок в коробке из-под водки: В Башкирии судья вдруг отрекламировал алкоголь

Заочное обвинение в неизвестном
Судебное заседание, о котором пойдет речь, связано с событиями, произошедшими 3 декабря 2018 года на площади Металлургов в Белорецке, после которых привлекли к ответственности местного жителя Рафиса Гизатуллина. Напомним, тогда две группы молодых людей поссорились между собой. Одна из сторон (как выяснилось позднее, башкиры) требовали извинений от таджикского парня. Разъяренных молодых людей разняла полиция. Позднее на участников драки было возбуждено уголовное дело. Отметим, что сотрудники МВД республики исключили национальную подоплеку инцидента.
На данный момент в Белорецком мировом суде рассматривается уголовное дело в отношении одного из участников этого события - Рафиса Гизатуллина.
- Самое интересное, что на данный момент проходит третье судебное заседание, но обвинение в отношении молодого человека пока так и не было озвучено, Рафис не в курсе, за что его вызывают в суд, — рассказывает корреспонденту Медиакорсети правозащитница Рамиля Саитова, принимавшая участие в судебных заседаниях.
Более того, первые два заседания суда (1 и 4 марта 2019 года) в участке № 2 мирового суда Белорецка проходили без участия обвиняемого. Бесплатный адвокат Пестряев, назначенный государством, по какой-то непонятной причине, без согласия Рафиса, признал вину от его лица. Тем временем, Гизатуллин не был даже знаком с этим адвокатом. Молодой человек во время первых судебных заседаний находился в больнице в Уфе.
Рамиля Саитова также уточняет, что дознаватель перед судебным заседанием не произвел процедуру опознания. Между тем, Рафис всего лишь один раз был у дознавателя и не подтверждал, что в тот день присутствовал на площади. Значит, по закону дознаватель должен был провести очные ставки со свидетелями, однако этого не произошло.
— Заочное обвинение было усугублено заочным признанием вины и едва не закончилось заочным обвинительным приговором, как будет описано ниже. Только вот лишение свободы по приговору заочным не бывает, — комментирует эту ситуацию правозащитница. — Создается разрушительный прецедент заочного уголовного преследования граждан, не имеющий аналогов в мировой судебной практике, потому что такое уголовное преследование называется приговором без суда и следствия.
Несмотря на это, судья Сергей Будуев принял от адвоката признание вины его подзащитного, а прокурор Толпегина не возразила. По инкриминируемой Гизатуллину статье уголовного кодекса предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
Следующее заседание было назначено на 5 марта. В этот день Рафис выписался из больницы и отправился в Башкирскую республиканскую коллегию адвокатов, чтобы подать жалобу на действия адвоката Пестряева. Только таким образом удалось изменить ход событий.
Судья выступил против примирения
Вроде как с непонятными действиями адвоката разобрались, и обвиняемый сам начал участвовать в судебных заседаниях. Однако странности на этом не закончились. 19 марта во время очередного заседания стало понятно, что потерпевший Балаев (по какой причине он стал потерпевшим, Гизатуллину так и не объяснили) хочет примирения. Он также сообщил, что заявление в суд не писал и судиться не собирался.
В тот же день Фирдавс Балаев написал заявление о примирении.
— Тем не менее, судья упорно игнорировал этот факт и вел дело к обвинительному приговору. Он рассмотрел заявление потерпевшего только 9 апреля, но отказал в примирении сторон, мотивируя это тем, что для начала Гизатуллин должен признать свою вину, — продолжает рассказ Саитова. — Таким образом, на мой взгляд, вместо укрепления межнационального согласия, достигнутого сторонами, судья ведет дело к обвинительному приговору, что может породить очередной виток конфликта с мигрантами.
«Если двое не хотят ссориться, зачем кому-то лезть в их дела?», — говорит сам Рафис Гизатуллин по этому поводу.
Реклама алкогольных напитков
Забавным фактом стало и то, что судья на протяжении прошлого заседания материалы дела держал в коробке из-под алкогольной продукции, которая была отлично видна всем участникам процесса. Более того, участники заседания такие же коробки видели в канцелярии мирового суда Белорецкого района.
— Даже если коробка используются для чисто технических надобностей, неужели мировой судья не догадался, что присутствие этой тары неуместно в помещении, где должно вершиться правосудие? — задается вопросом Рамиля Саитова.
Медиакорсеть связалась с Госкомитетом РБ по делам юстиции, курирующим деятельность мировых судов региона.
— В ходе проверки нам было установлено, что на судебном участке были отобраны дела, у которых истекли сроки хранения в архиве, и уложены в коробки для последующего вывоза и уничтожения в установленном порядке. При этом могла быть использована любая упаковка, которая также подлежит уничтожению. Вместе с тем аппарату мирового судьи рекомендовано, уложенные к уничтожению дела хранить в архиве и использовать коробки, не имеющие подобных наименований, — пояснил заместитель председателя госкомитета Заниль Галямов.
В момент написания материала началось очередное заседание по делу Рафиса Гизатуллина. Присутствующая на месте правозащитница Рамиля Саитова сообщила, что на этот раз все коробки были обклеены белой бумагой.
Напомним, в прошлом году судья Ленинского районного суда Уфы Наиля Идиатова запомнилась еще более странной выходкой. Она обсыпала солью пол по контуру вокруг своего стола в зале судебных заседаний.
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