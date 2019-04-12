Йокич и Табидзе пригласили болельщиков на просмотр матча «Уфы» с «Енисеем»

Соперник «Уфы» — красноярский «Енисей» находится на последнем месте в турнирной таблице. Ему, как и уфимской команде, важно набирать очки. «Уфа» после победы над «Ростовом» вышла из зоны вылета из премьер-лиги. Игра пройдет в Красноярске.