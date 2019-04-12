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Йокич и Табидзе пригласили болельщиков на просмотр матча «Уфы» с «Енисеем»

12 апреля 2019, 06:06
Фото: Вконтакте
Матч начнется завтра, 13 апреля, в 13.30 уфимского времени.

Поддержать уфимскую команду вместе с футболистами ФК «Уфа» Бояном Йокичем и Джемалом Табидзе пригласили на официальной странице клуба Вконтакте.

Дружеский просмотр состоится в уфимском развлекательном комплексе «Огни Уфы». Начало матча 13 апреля — в 13.30 местного времени.

Соперник «Уфы» — красноярский «Енисей» находится на последнем месте в турнирной таблице. Ему, как и уфимской команде, важно набирать очки. «Уфа» после победы над «Ростовом» вышла из зоны вылета из премьер-лиги. Игра пройдет в Красноярске.

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