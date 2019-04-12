В Уфе не стало народного художника Башкирии Рамиля Кильмаматова

Заметным событием в культурной жизни республики стали персональные фотовыставки Рамиля Кильмаматова о Башкортостане и его людях. Многие из них экспонировались затем в регионах России и за рубежом – во Франции, Италии, Германии, Египте, Турции, Иране, Риме, Швейцарии и США. Его фотоработы находятся в художественных галереях Министерства культуры Российской Федерации и Союза фотохудожников России, в Государственном архиве Республики Башкортостан, в Национальном музее РБ, а также в фондах музеев современного искусства в Париже, Лондоне, Барселоне, Лос-Анджелесе.