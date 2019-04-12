В Уфе не стало народного художника Башкирии Рамиля Кильмаматова

В Уфе скоропостижно скончался российский фотохудожник, народный художник РБ, лауреат государственной премии РБ имени Салавата Юлаева Рамиль Кильмаматов, сообщили в пресс-службе министерство культуры Башкирии.
Рамиль Исмагилович являлся постоянным экспонентом и организатором республиканских фотопроектов и выставок. В течение 25 лет успешно проходил его авторский проект – Международная акция фотохудожников «Природа. Человек. Культура» с участием лучших фотохудожников России, СНГ, стран ШОС и БРИКС, ТЮРКСОЙ. По итогам акции регулярно организовывались отчетные фотовыставки «Земля, хранящая традиции» из лучших работ участников акции в Уфе и Москве, Казахстане, Узбекистане, Турции, Бразилии, Иране, Индии.
Заметным событием в культурной жизни республики стали персональные фотовыставки Рамиля Кильмаматова о Башкортостане и его людях. Многие из них экспонировались затем в регионах России и за рубежом – во Франции, Италии, Германии, Египте, Турции, Иране, Риме, Швейцарии и США. Его фотоработы находятся в художественных галереях Министерства культуры Российской Федерации и Союза фотохудожников России, в Государственном архиве Республики Башкортостан, в Национальном музее РБ, а также в фондах музеев современного искусства в Париже, Лондоне, Барселоне, Лос-Анджелесе.