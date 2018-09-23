В Уфе не стало заслуженного артиста Башкирии Ильфата Юмагулова

Ильфат Юмагулов последние 2 дня жизни находился в коме и страдал от онкологического заболевания. Вопрос о месте и времени прощания с покойным решается, сообщает ИА Башинформ.

Ильфат Юмагулов родился в Гафурийском районе в 1962 году. В 1987 году окончил актерское отделение Уфимского государственного института искусств, после чего работал в БГАДТ и. М. Гафури, Уфимском татарском театре «Нур».

Зрителям больше всего запомнились его роли в спектаклях «Ай тотолған төндә» («В ночь лунного затмения»), «Һуңғы уҙаман» («Последний патриарх»), «Балаҡайҙарым» («Дети мои»), «Һөйәһеңме, һөймәйһеңме» («Любишь, не любишь») и других.

Снимался в башкирских кино- и телефильмах, таких как «Ай ҡыҙы», («Дочь луны»), «Медаль», «Рэхмэт». За свою переводческую деятельность (Ильфат Юмагулов переводил пьесы с башкирского на русский язык) был удостоен премии на Республиканском конкурсе драматургии.

Коллеги и близкие вспоминают о нем как о талантливом актере, хорошем и отзывчивом друге.