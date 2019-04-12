В Башкирии направили в суд дело начальника лесничества, ущерб - 15 млн руб

В суд направлено уголовное дело, заведенное в отношении начальника лесничества «Белорецкое лесничество» по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» и «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба», сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
В конце 2015 года, чиновник решил продать лесные насаждения, находящиеся на территории управляемого им лесничества заинтересованным лицам вне очереди и сверх предоставляемого лимита. С июля 2015 по апрель 2016 года чиновник приискал нескольких граждан с низким материальным доходом, имеющих право на приобретение лесных насаждений для собственных нужд, с которыми заключил договоры купли-продажи лесных насаждений в общем объеме 885 кубометров. Указанные лица, выступили приобретателями права вырубки лесных насаждений номинально, за символическое денежное вознаграждение, однако предоставленного права они не получили.
За 590 тысяч рублей он же предоставил третьим лицам право совершить рубку лесных насаждений по доверенности от лиц, с которыми были заключены договоры.
Руководитель лесничества, при незаконной вырубки оговоренной части лесных насаждений, не организовал контроль и осмотры мест незаконных рубок с расчётом объёма и последующего причинённого ущерба. В связи с чем, лица, незаконно получившие право на рубку лесных насаждений, вырубали больший объем леса, чем было предусмотрено договором.
Государственному лесному фонду РФ причинен совокупный особо крупный ущерб на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.