В Башкирии направили в суд дело начальника лесничества, ущерб - 15 млн руб

В конце 2015 года, чиновник решил продать лесные насаждения, находящиеся на территории управляемого им лесничества заинтересованным лицам вне очереди и сверх предоставляемого лимита. С июля 2015 по апрель 2016 года чиновник приискал нескольких граждан с низким материальным доходом, имеющих право на приобретение лесных насаждений для собственных нужд, с которыми заключил договоры купли-продажи лесных насаждений в общем объеме 885 кубометров. Указанные лица, выступили приобретателями права вырубки лесных насаждений номинально, за символическое денежное вознаграждение, однако предоставленного права они не получили.