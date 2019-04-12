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«Поверили в себя»: Финнам из «Салавата Юлаева» вручили госнаграды Башкирии

12 апреля 2019, 11:46
Фото: Пресс-служба главы Башкирии
Так высоко оценены спортивные заслуги Юхи Метсолы и Тёму Хартикайнена.

Сегодня, 12 апреля, врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с игроками и тренерским штабом хоккейного клуба «Салават Юлаев», чтобы поздравить их с завоеванием бронзовых медалей чемпионата Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона 2018/19.

– За этот сезон вы стали для нас практически родными, многое в наших головах и душах изменилось. Хотел бы вас поблагодарить за сезон, - отметил Радий Хабиров. - Он был очень разный, но, мне кажется, что получился успешным. Мы помним, как вначале тяжеловато всё шло, но финал сезона, который вы подарили нашей республике, болельщикам, – выше всяких слов.

Фото: Пресс-служба главы Башкирии

По его мнению, самое главное достижение – достигнутое единение между командой и болельщиками в дни плей-офф, когда вся республика жила хоккеем.

Радий Хабиров поблагодарил главного тренера Николая Цулыгина, который принял команду в непростой момент и уверенно довёл её до финала конференции «Восток».

Фото: Пресс-служба главы Башкирии

Особо руководитель региона отметил двух игроков «Салавата Юлаева», которые в прошедшем плей-офф проявили себя ярче всех. Он наградил вратаря Юху Метсолу орденом Салавата Юлаева, а нападающего Тему Хартикайнена – орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан».

Хоккеисты в свою очередь поблагодарили Радия Хабирова за поддержку и вручили ему клюшку Юхи Метсолы с автографами всех игроков команды.

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