«Поверили в себя»: Финнам из «Салавата Юлаева» вручили госнаграды Башкирии

– За этот сезон вы стали для нас практически родными, многое в наших головах и душах изменилось. Хотел бы вас поблагодарить за сезон, - отметил Радий Хабиров. - Он был очень разный, но, мне кажется, что получился успешным. Мы помним, как вначале тяжеловато всё шло, но финал сезона, который вы подарили нашей республике, болельщикам, – выше всяких слов.