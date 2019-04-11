Внутри автозака: как осужденные Башкирии зарабатывают на жизнь и волю

Единственное производство автозаков в Башкирии находится в городе Мелеуз. Специализированные автомобили выпускаются для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
В 2017 году два служебно-оперативных автомобиля типа «АЗ» на базе шасси ГАЗ 33106 Валдай были изготовлены и отправлены в Кубу. В этом году, по распоряжению премьер-министра страны Дмитрия Медведева, еще пять подобных автомобилей уже на базе шасси «КамАЗ» были подарены Кубе. Общая стоимость пяти автомобилей под названием «Оперативно-служебный типа АЗ» на шасси КамАЗ-65117 2018 года выпуска составляет 36 млн 124 тысячи 75 рублей. Вчера автомобили выехали из Мелеуза: они четыре дня будут добираться в Санкт-Петербург, оттуда – в порт Мариэль.
- Автомобили специально модернизированы под тропические условия Республики Куба. В частности, в них отсутствует отопитель, усилены кондиционеры в кабине и в спецкузове, а также подобрана специальная краска для автомобиля, - рассказывает заместитель начальника исправительной колонии №7 Олег Клочков.
Есть также один биотуалет. Внутри автозака помещаются 46 заключенных, трое - конвоиров. Нетрудно догадаться, насколько здесь тесно. Отметим, что в одном автозаке, забитом под завязку, могут находиться также здоровые и больные осужденные, рецидивисты, судимые и не судимые ранее граждане, курящие и нет. В федеральное управление ведомства регулярно поступают жалобы на "пыточные условия" в автозаках. По словам некоторых правозащитников, ситуацию могут поменять лишь массовые подачи жалоб в ЕСПЧ.
В Мелеузе нам говорят, что автозаки выполнены по установленным ФСИН российским стандартам.
Автозаки, подаренные кубинцам, были изготовлены в Исправительной колонии №7. Только в 2018 году осужденные изготовили и передали разным учреждениям ФСИН России 89 единицы спецавтомобилей.
- Как прибыл в учреждение, начал здесь работать. Я работаю электросварщиком уже полтора года. Первые месяцы проходил практику, затем начал работать самостоятельно, - рассказывает осужденный Никитин из Аскинского района. Он лишился свободы из-за кражи.
Начальник энергомеханического отдела Шамиль Абубакиров рассказывает, что осужденные получают заработную плату за свою работу. Размер сдельной зарплаты составляет около 12 тысяч рублей, идет трудовой стаж.
Кроме цеха №1, где осужденные производят автозаки, в колонии есть цеха по производству пищеварочных оборудований и по пошиву швейной продукции.
- У нас также есть своя котельная, тут они тоже работают. Если имеется соответствующее образование с дипломом государственного образца, мы этого человека сразу берем на работу. Они пользуются со всеми льготами работающих людей, как на воле. Идет трудовой стаж, за работу на вредных условиях труда они смогут выйти на пенсию досрочно, раз в год уходят в оплачиваемый отпуск. Также им по этой же причине выдается дополнительное питание – 500 грамм молока в день. За счет работодателя обеспечиваются спецодеждой, - рассказывает он.
Конечно, не все заключенные оказываются здесь с дипломами рабочих специальностей. Для тех, кто хочет получить необходимое образование и трудоустроиться, в колонии функционирует профтехучилище. Здесь можно отучиться на швею, столяра, плотника, токаря и на другие рабочие специальности. Осужденный Никитин, к примеру, получает здесь второе образование – учится на столяра-плотника. Для тех, кто не получил среднего образования – создана возможность посещения школы.
- Фактически, кадры для себя сами готовим. Конечно, бывает, что испытываем нехватку рабочих некоторых редких профессий. В таких случаях мы проводим специальное обучение, либо ищем сотрудника из числа вольных, - уточняет Шамиль Абубакиров.
В цеху №1 изготавливаются только кузовы автозаков, а также устанавливаются дополнительные оборудования, необходимые для таких специализированных автомобилей. Это кондиционеры, видеокамеры, система ГЛОНАСС. Всего в цеху работают 1043 человек. На изготовление одного автозака привлекаются до 48 человек. Всего 523 осужденных трудоустроены. Когда заказов много, осужденные работают в две смены.
- Для производства одного автомобиля от начала до конца требуется около двух недель, - отмечает начальник цеха №1 Алексей Лунегов.
«Тьфу-тьфу, громких случаев производственных травм не бывает», - говорит начальник цеха. Чтобы избежать такого, сюда на работу берут психологически устойчивых, дисциплинированных заключенных. Для осужденных трудоустройство – большой шаг к возможности получения досрочного освобождения, поэтому они к своей деятельности относятся со всей серьезностью. Кроме того, та небольшая зарплата, которую могут копить во время нахождения здесь, может стать некой опорой с выходом на волю. Большая часть из них из этой зарплаты оплачивают долги – алименты, штрафы по судебным решениям.
- На территории колонии есть магазин, там мы покупаем необходимые вещи для личного пользования, продукты, - рассказывает другой осужденный – Афанасьев. Мужчина в тюрьме не в первый раз – третий раз отбывает наказание путем лишения свободы.
В 2019 году ИК-7 планирует изготовить и передать в эксплуатацию 71 спецавтомобилей-автозаков на шасси. Планируемый объем производства – 290 млн рублей. Кроме того, в планах производство двух автомобилей с изотермическим фургоном и холодильной установкой на шасси КамАЗ для перевозки замороженных продуктов.