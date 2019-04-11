Внутри автозака: как осужденные Башкирии зарабатывают на жизнь и волю

- У нас также есть своя котельная, тут они тоже работают. Если имеется соответствующее образование с дипломом государственного образца, мы этого человека сразу берем на работу. Они пользуются со всеми льготами работающих людей, как на воле. Идет трудовой стаж, за работу на вредных условиях труда они смогут выйти на пенсию досрочно, раз в год уходят в оплачиваемый отпуск. Также им по этой же причине выдается дополнительное питание – 500 грамм молока в день. За счет работодателя обеспечиваются спецодеждой, - рассказывает он.