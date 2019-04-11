Нелогичный мусор: В Башкирии предложили сделать полигоны ТКО в карьерах

Накануне, 10 апреля, в рамках общего собрания Ассоциации организаций предпринимательства (АОП) Башкирии и выездного заседания Общественной палаты РБ состоялось довольно горячее обсуждение темы сбора и переработки ТКО. Как оказалось, у предпринимателей проблем с этим даже больше, чем у частных лиц, обслуживанию которых авторы профильных проектов традиционно уделили максимум внимания. Проблемы бизнеса в этом контексте, похоже, решались по остаточному принципу. Такой вывод следует из выступлений участников мероприятия, представляющих Советы предпринимателей из городов и районов республики.
Примечательно, что на площадке АОП данная тема обсуждается не впервые. На предыдущем заседании в феврале было высказано немало претензий в адрес чиновников и регоператоров. Предполагалось, что теперь на заданные ранее вопросы будут даны ответы. Однако на деле оказалось, что вопросов стало еще больше, а вот ответов на них не прибавилось.
Тарифы и штрафы
Заместитель министра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов сразу начал общение с предпринимателями с обнадеживающей информации: штрафовать их за нарушения пока никто не будет. Поскольку 2019-й год является переходным, механизм «мусорной реформы» пока слишком далек от идеала, на штрафы пока объявлен мораторий. Уточним сразу, что этот комментарий чиновника главным образом касался деятельности предпринимателей в рамках договоров, заключенных с регоператором по сбору мусора.
Нияз Фазылов констатировал, что пока и с договорами, и с нормативами до конца ничего не ясно.
Данные нормативов (то есть постоянных показателей, в соответствии с которым могла бы взиматься плата за сбор ТКО), по мнению предпринимателей, «взяты с потолка». Для начала они предложили проанализировать статистику о сборе мусора хотя бы за последние три года, но, как оказалось, далеко не во всех населенных пунктах есть. Поэтому решено в течение текущего года вести учет объемов отходов, чтобы к 2020 году все же определиться с величиной нормативов.
Понятно, что такой расклад лучше всего устроил бы регоператоров, так как упростил бы ему работу, как, собственно, это сегодня происходит с населением. Однако предприниматели считают, что с ним следует работать иначе, поскольку бизнес у всех разный, как и объем отходов. Например, отходы парикмахерской или общепита несравнимы с масштабами производимого мусора. Свои особенности труда и объемов производимого мусора есть и у предпринимателей-надомников. Объемы мусора зависят также и от времени года.
Предприниматели хотели бы платить за фактический объем оказанной услуги – то есть за объем вывезенного от них мусора. Разумеется, для этого понадобится раздельный сбор мусора и средства измерения его объемов на транспорте перевозчиков.
Камнем преткновения стали также объем мусорных контейнеров и периодичность вывоза мусора, в частности, последнее обстоятельство связано с требованиями СанПиН, предписывающими делать это ежедневно. В итоге все это существенно влияет на размер платы за сбор и вывоз ТКО. Но Нияз Фазылов успокоил предпринимателей, что требования СанПиН, которые не менялись с середины прошлого века, вполне могут быть пересмотрены. Размер контейнеров – это все-таки больше забота регоператоров, которые должны обеспечить ими всех предпринимателей, с которыми заключают договоры, но при этом выбирать контейнеры разумных пределов.
Но всё это – разговоры про перспективу. А пока в реальности, как метко выразился один из выступавших, у нас мусорная реформа проходит без всякой логики, по принципу «Кто в лес, кто по дрова».
Регоператоры как дети
На совещании присутствовали представители регоператора, которому достался наиболее «лакомый» кусок – центральная и восточная зоны республики, включая Уфу. При этом большую часть времени они молчали. Их слабые попытки пару раз рассказать о том, с какими трудностями столкнулись регоператоры и почему они вынуждены работать в убыток себе, сразу разбились о железный аргумент: платежные квитанции физическим и юридическим лицам данный регоператор отправил сразу за три месяца только в конце марта, а договора на сбор мусора у него заключены пока только с 3500 представителями среднего и малого бизнеса из 19500, действующих в зоне их ответственности.
На этом фоне резким контрастом стал рассказ предпринимателей о регоператоре, обслуживающем западные районы Башкирии. Решающий аргумент в его пользу – тот факт, что на сегодня регоператор заключил договоры уже с 70% предпринимателей, практикуя при этом оплату по фактическому объему мусора и купив для своих клиентов стандартные мусорные контейнеры. Секрет оказался прост: данный регоператор имеет опыт работы в мусорном бизнесе и давно знает многих своих клиентов.
В ответ на предложение предпринимателей устроить мастер-класс опытного регоператора для других его коллег, замминистра экологии обещал подумать над этим.
- Я думаю, что тут даже причина не в наличии большого опыта или сопротивлении клиентов заключать договора, а в разных подходах к менеджменту со стороны регоператора, - отметил Нияз Фазылов.
Одним из ключевых моментов обсуждения стал разговор о выстраивании отношений предпринимателей и регоператоров с местными властями. Как считают вступавшие, многие местные чиновники устранились от участия в «мусорной реформе» и предпочитают со стороны наблюдать за происходящим и дожидаться, когда все проблемы решатся без их участия.
Изобретать велосипед
Все причастные к «мусорной реформе» согласны, что отсутствие мусороперерабатывающих мощностей и полигонов для захоронения мусора, не годящегося для переработки, может свести все усилия к нулю. Достичь баланса, устраивающего все стороны, в этом вопросе пока никак не удается. При этом любая попытка перейти к практическому решению данных вопросов натыкается на активное сопротивление местного населения при участии экологов и прочих общественников. Впрочем, такая ситуация характерна для всех регионов страны.
Довольно неожиданное предложение прозвучало от члена Общественной палаты РБ Расиха Хамитова, который много лет руководил региональным управлением по недропользованию.
- Я считаю, что не нужно изобретать велосипед, а применить лучшие практики которые уже есть в других региона страны и в мире, - сказал он. – Зачем копать новые котлованы, если у нас в республике имеется немало отработанных карьеров, к которым, как правило, обустроены подъездные пути. Нужно просто обеспечить надежное покрытие под размещение мусора. И технологии утилизации мусора могут быть применены разные – как термические, так и биологические.
Справедливости ради стоит отметить, что подобный опыт в регионах России имеется – это, например полигон ТКО «Северо-восточный» в Самарской области, устроенный в карьере, где когда-то добывали серу, а также полигон ТКО в бывшем песчаном Александровском карьере в Саратовской области. В обоих случаях протесты населения имели место, но несмотря на них, оба проекты состоялись и доказали свою экономическую целесообразность.
Предложение Расиха Хамитова участники обсуждения выслушали с большим интересом и согласились, что оно заслуживает подробного изучения. В целом было решено собрать замечания, высказанные предпринимателями, и передать их рабочей группе, занимающейся «мусорной реформой» в надежде, что все они будут учтены.
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