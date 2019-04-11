Нелогичный мусор: В Башкирии предложили сделать полигоны ТКО в карьерах

На совещании присутствовали представители регоператора, которому достался наиболее «лакомый» кусок – центральная и восточная зоны республики, включая Уфу. При этом большую часть времени они молчали. Их слабые попытки пару раз рассказать о том, с какими трудностями столкнулись регоператоры и почему они вынуждены работать в убыток себе, сразу разбились о железный аргумент: платежные квитанции физическим и юридическим лицам данный регоператор отправил сразу за три месяца только в конце марта, а договора на сбор мусора у него заключены пока только с 3500 представителями среднего и малого бизнеса из 19500, действующих в зоне их ответственности.