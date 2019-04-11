Избран новый председатель ЦИК Башкирии

Новым председателем Центральной избирательной комиссии Башкирии единогласно выбрана бывший директор Института права БашГУ Илона Макаренко. Заседание по ее избранию под председательством и. о. главы ЦИК Башкирии Марата Гадилова состоялось сегодня, 11 апреля, в Курултае.
Вчера Центризбирком России рекомендовала Илону Макаренко на должность. Член ЦИК России Евгений Шевченко сообщил, что она ездила в Москву, где встречалась с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой и остальными членами комиссии.
– Мы изучили биографию Илоны Анатольевны. Нам импонирует, что с рождения по сегодняшний день она связана с республикой, знает досконально ситуацию в республике, людей региона, имеет большой практический опыт работы, является доктором юридических наук, возглавляла Институт права БашГУ, – отметил Евгений Шевченко.
Он выразил уверенность, что под руководством Илоны Макаренко выборы в Башкирии будут «абсолютно прозрачными и легитимными», впрочем, и сегодня «избирательная система республики работает слаженно и профессионально».
Илона Макаренко пообещала оправдать возложенное на нее доверие.
От лица врио главы Башкирии Радия Хабирова ее с избранием поздравил спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев.
В 1992 году окончила юридический факультет Башкирского государственного университета. Работала на кафедре криминалистики и судебных экспертиз. С 2009 года – директор Института права Башкирского государственного университета. Доктор юридических наук, профессор. Главные направления научных исследований: методика расследования и профилактика преступлений несовершеннолетних; учение о личности несовершеннолетнего обвиняемого; тактика и психология допроса несовершеннолетних обвиняемых. Имеет более 80 научных работ.
Сообщалось, что она ранее работала с Радием Хабировым. Врио главы республики возглавлял Институт права с 2002 по 2003 годы.