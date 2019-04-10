БМК поставил новые канаты в полимере в страны СНГ и Евросоюза

Канаты с покрытием обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками. Пластик может наноситься как на пряди и сердечник, так и на канат в целом. Он защищает стальные тросы от внешнего и внутреннего истирания, предохраняя от абразивного воздействия частиц породы и трения в механизмах, снижает воздействие динамических нагрузок и контактных напряжений, обеспечивает более длительную эксплуатацию как самого изделия, так и дорогостоящих деталей оборудования.