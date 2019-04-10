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БМК поставил новые канаты в полимере в страны СНГ и Евросоюза

10 апреля 2019, 04:56
Фото: БМК
БМК отгрузил на экспорт канаты диаметрами от 11 до 57 мм.

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») поставил опытные партии стальных канатов с полимерным покрытием в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Болгарию и Эстонию. Данные виды канатов отличаются от обычных, без покрытия, повышенной долговечностью и износостойкостью в работе. В России их начали впервые делать на БМК.

Они предназначены для комплектации экскаваторов, подъемных кранов и тяговых устройств, а также для изготовления строп.

Канаты с покрытием обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками. Пластик может наноситься как на пряди и сердечник, так и на канат в целом. Он защищает стальные тросы от внешнего и внутреннего истирания, предохраняя от абразивного воздействия частиц породы и трения в механизмах, снижает воздействие динамических нагрузок и контактных напряжений, обеспечивает более длительную эксплуатацию как самого изделия, так и дорогостоящих деталей оборудования.

Производство этой перспективной продукции начато на БМК в 2019 году после запуска в эксплуатацию нового современного европейского оборудования.

«Изначально проект по выпуску канатов с пластиковым покрытием был нацелен на импортозамещение подобной продукции на российском рынке. Однако к ней есть большой интерес и со стороны зарубежных покупателей благодаря конкурентной цене. Первые партии нашей новинки мы направили на горнорудные предприятия Группы «Мечел», где они подтвердили свою долговечность и износостойкость. Теперь мы расширяем географию поставок, предлагая зарубежным потребителям наш перспективный продукт», прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.

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#Новости#Надежда Валитова#Технологии
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