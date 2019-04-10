БМК поставил новые канаты в полимере в страны СНГ и Евросоюза

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») поставил опытные партии стальных канатов с полимерным покрытием в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Болгарию и Эстонию. Данные виды канатов отличаются от обычных, без покрытия, повышенной долговечностью и износостойкостью в работе. В России их начали впервые делать на БМК.
Они предназначены для комплектации экскаваторов, подъемных кранов и тяговых устройств, а также для изготовления строп.
Канаты с покрытием обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками. Пластик может наноситься как на пряди и сердечник, так и на канат в целом. Он защищает стальные тросы от внешнего и внутреннего истирания, предохраняя от абразивного воздействия частиц породы и трения в механизмах, снижает воздействие динамических нагрузок и контактных напряжений, обеспечивает более длительную эксплуатацию как самого изделия, так и дорогостоящих деталей оборудования.
Производство этой перспективной продукции начато на БМК в 2019 году после запуска в эксплуатацию нового современного европейского оборудования.
«Изначально проект по выпуску канатов с пластиковым покрытием был нацелен на импортозамещение подобной продукции на российском рынке. Однако к ней есть большой интерес и со стороны зарубежных покупателей благодаря конкурентной цене. Первые партии нашей новинки мы направили на горнорудные предприятия Группы «Мечел», где они подтвердили свою долговечность и износостойкость. Теперь мы расширяем географию поставок, предлагая зарубежным потребителям наш перспективный продукт», – прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.