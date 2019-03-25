На Нуриевский фестиваль в Казани приедут солисты Ковент-Гардена

Posted 25 марта 2019, 06:07
Published 25 марта 2019, 06:07
Modified 17 октября 2022, 20:02
Updated 17 октября 2022, 20:02
Как сообщает «Реальное время», откроется фестиваль премьерой балета Адольфа Адана «Корсар», обновленного в плане декораций и костюмов. Также в фестивальной афише «Жизель», «Лебединое озеро», «Анюта», «Спартак», «Ромео и Джульетта» и «Баядерка». Национальный балет будет представлен постановкой Фарида Яруллина «Шурале», современный – шоу-балетом Эдварда Клюга «Radio&Juliet and Quatro». Завершится фестиваль двумя традиционными гала-концертами.
В заглавной партии балета «Шурале» выступит один из ведущих танцовщиков балетной труппы Мариинского театра Давид Залеев. В «Лебедином озере» в главных партиях выступят солисты Ковент-Гардена Лоурен Кубертсон и Вадим Мунтагиров. Партию Ромео в балете Сергея Прокофьева исполнит солист английского национального балета Исаак Эрнандес. Солистка Большого театра Екатерина Кондаурова исполнит партию храмовой танцовщицы Никии в «Баядерке». Также среди приглашенных на фестиваль солистов премьеры балетных трупп Мариинского и Большого театров, Национальной оперы Беларуси.
Фестиваль классического балета в Казани был основан в 1987 году. С 1993 года фестиваль носит имя выдающегося танцовщика XX века Рудольфа Нуриева с его личного согласия.