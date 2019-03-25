На Нуриевский фестиваль в Казани приедут солисты Ковент-Гардена

В заглавной партии балета «Шурале» выступит один из ведущих танцовщиков балетной труппы Мариинского театра Давид Залеев. В «Лебедином озере» в главных партиях выступят солисты Ковент-Гардена Лоурен Кубертсон и Вадим Мунтагиров. Партию Ромео в балете Сергея Прокофьева исполнит солист английского национального балета Исаак Эрнандес. Солистка Большого театра Екатерина Кондаурова исполнит партию храмовой танцовщицы Никии в «Баядерке». Также среди приглашенных на фестиваль солистов премьеры балетных трупп Мариинского и Большого театров, Национальной оперы Беларуси.