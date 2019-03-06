В Башкирии больница отдала долг в 800 тысяч рублей при поставке оборудования

В Салавате городская больница заключила с коммерческой фирмой и местным предпринимателем договоры на поставку медикаментов и медицинского оборудования, не оплатив стоимость поставленного товара, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
На заместителя главного врача учреждения возбуждено административное дело по статье «Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд», по результатам рассмотрения которого ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
После вмешательства надзорного ведомства права хозяйствующих субъектов восстановлены – задолженность по контрактам в размере более 800 тысяч рублей полностью погашена.