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В Башкирии больница отдала долг в 800 тысяч рублей при поставке оборудования

6 марта 2019, 10:27
Фото: pixabay.com
Виновник оштрафован на 30 тысяч рублей.

В Салавате городская больница заключила с коммерческой фирмой и местным предпринимателем договоры на поставку медикаментов и медицинского оборудования, не оплатив стоимость поставленного товара, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

На заместителя главного врача учреждения возбуждено административное дело по статье «Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд», по результатам рассмотрения которого ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

После вмешательства надзорного ведомства права хозяйствующих субъектов восстановлены – задолженность по контрактам в размере более 800 тысяч рублей полностью погашена.

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