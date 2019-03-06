В Башкирии больница отдала долг в 800 тысяч рублей при поставке оборудования

На заместителя главного врача учреждения возбуждено административное дело по статье «Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд», по результатам рассмотрения которого ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.