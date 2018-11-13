В Башкирии оштрафовали главврача центральной больницы одного из районов

Здание центральной районной больницы Нуримановского района не в полной мере соответствовало противопожарным требованиям, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В некоторых помещениях больницы и ее филиалов отсутствовали датчики пожарной сигнализации и использовались просроченные огнетушители. Двери эвакуационных выходов с административного корпуса были заперты на ключ, а на чердаке и под лестницей хранились горючие материалы. Также были нарушены правила монтажа линий электропередач.

Прокуратура района возбудила в отношении главного врача административное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» и оштрафовала его на 6шесть тысяч рублей.

Также прокурор внес в адрес главврача больницы представление, по результатам рассмотрения которого ответственный сотрудник привлечён к дисциплинарной ответственности.