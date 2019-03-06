Путешественник Леонид Круглов представил в Уфе фильм «Великий северный путь»

Презентация ленты и встреча с режиссером прошли накануне в кинотеатре «Родина». Сеанс с перерывом в полчаса шел в двух залах одновременно, поскольку один зал не вмещал в себя всех желающих посмотреть фильм.
«Великий Северный путь» - это история фотографа и путешественника Леонида Круглова о его большой арктической экспедиции по следам первооткрывателя Семена Дежнева, уникальная по сути и не имеющая аналогов в нашей стране. Съемки ленты шли более четырех лет, Круглов и его команда преодолели около десяти тысяч километров от Архангельска до Берингова пролива на собаках, оленях, лодках, паралетах.
Большая экспедиция Круглова прошла при участии путешественника Федора Конюхова и полярного гида Виктора Симонова.
«Легко могли повторить участь туристов на перевале Дятлова»
Режиссер признался, что почти по всей стране фильм, несмотря на отсутствие широкой рекламы, собирает полные залы в кинотеатрах.
- Якутия занимает главное место в этой истории, потому что мы рассказываем о XVII веке. В это время этот регион был форпостом, от Якутии шло освоение земель, поэтому в нашем фильме она в центре внимания, - рассказывает режиссер.
Путешественник признался, что за все время съемок фильма у кинематографистов накопилось достаточно материала для того, чтобы снять полноценный сериал, над которым также в ближайшее время начнут работать создатели. Ожидаемо, что за годы съемок, которые начались в Карелии и завершились на берегу Северного Ледовитого океана, многие события в фильм не вошли. Всего было отснято около 300 часов материала.
- У нас было много довольно сложных испытаний, когда мы легко могли повторить судьбу туристов на перевале Дятлова и просто погибнуть. Как-то на Оймяконе нам пришлось три дня просидеть в избушке из-за сильнейшего шторма. Один из таких эпизодов также был и на плато Путорана, где нам также пришлось пережидать погоду на протяжении целого месяца. Был просто адский шторм, мало что нам тогда вообще удалось снять, но два кадра в фильм все-таки вошли — в рассказе, где Дежнев въезжал в Красноярский край. Были сняты довольно жестокие сцены с забоя китов, которые мы также не стали включать в фильм.
Особо тепло отзывался о дружбе с оленеводами, с большинством из которых он до сих пор общается.
- У меня много опыта общения со многими народами по всему миру. Северные люди - особенные. Суровые, но хрупкие, открытые, дружелюбные и всегда готовые прийти на помощь. С ними я делюсь планами на ближайшие съемки, проекты, они навещают меня дома в Москве, приезжают в гости, - улыбается режиссер.
Круглов также поделился со зрителями своими впечатлениями о так называемых местах силах, которые им удалось увидеть своими глазами и запечатлеть на камеру.
- У камней Маньпупунер в Коми, древнейшем святилище народа манси, я впервые почувствовал себя первобытным человеком, испытал невероятно сильные эмоции. В этом ряду — районы Кенозерья в Архангельской области. Незабываемые места, сюда хочется вернуться вновь и вновь.
«Для съемок фильма сами создали квадрокоптер»
Один из самых главных вопросов, которые задали уфимцы Леониду Круглову, был посвящен проблеме кинопроизводства в экстремальную погоду.
- Мы понимали, что едем снимать в максимально труднодоступные и холодные места — на Оймяконе, к примеру, температура воздуха опускалась до -45 днем, ночью до -55. Вместе с якутскими операторами мы заранее готовились к съемкам и создали квадрокоптер, который смог работать в тяжелых условиях, тем более, что это не первый наш подобный опыт.
«Великий северный путь» уже переведен на английский язык, создатели планируют представить его на международных кинофестивалях в Китае, США, Европе. В российском прокате картина с 28 февраля.
Фильм снят при поддержке Русского географического общества и Всемирного фонда дикой природы.
В ближайших планах Леонида Круглова - снять фильм, посвященный 200-летию открытия Антаркиды. Рабочее название картины - «Новая Земля». Создатели «пути» принять участие в нашей экспедиции всех опытных фотографов, гидов, путешественников.
Справка
Леонид Круглов - фотограф, этнограф, режиссер-путешественник, член Русского географического общества, руководитель проекта «Диалог со всем миром» Института этнологии и антропологии Российской академии наук, в рамках которой были собраны фотоколлекции по культурам Папуа - Новой Гвинеи, Тувы, Амазонии, ЦАР и других регионов планеты.
Автор документального одноименного фильма о великих русских путешественниках, в рамках которой провел семь крупных экспедиций по следам первопроходцев.