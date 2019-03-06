Путешественник Леонид Круглов представил в Уфе фильм «Великий северный путь»

- У нас было много довольно сложных испытаний, когда мы легко могли повторить судьбу туристов на перевале Дятлова и просто погибнуть. Как-то на Оймяконе нам пришлось три дня просидеть в избушке из-за сильнейшего шторма. Один из таких эпизодов также был и на плато Путорана, где нам также пришлось пережидать погоду на протяжении целого месяца. Был просто адский шторм, мало что нам тогда вообще удалось снять, но два кадра в фильм все-таки вошли — в рассказе, где Дежнев въезжал в Красноярский край. Были сняты довольно жестокие сцены с забоя китов, которые мы также не стали включать в фильм.