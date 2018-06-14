В сети появилась вакансия блогера-путешественника с зарплатой 5,7 тыс евро

Сотрудник компании должен писать статьи, снимать видео, фотографировать и хорошо проводить время, рекламируя город и привлекая тем самым туристов. Об этом пишет газета «Известия».

В описании вакансии сказано, что компания берет на себя все затраты по проживанию, питанию и переездам. Прошедший отбор кандидат будет трудоустроен. Его оклад составит 5,7 тысяч евро.