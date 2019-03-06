По подозрению во взяточничестве задержаны сотрудники военкоматов Уфы

Следствием установлено, что в феврале текущего года 22-летний молодой человек обратился в интернете с просьбой о консультации, как «откосить» от армии. На его объявление откликнулся один из подозреваемых, у которого имелся знакомый со связями в Военном комиссариате. Злоумышленник предложил призывнику за взятку в размере 200 тыс. рублей получить военный билет без фактического прохождения службы. Парень согласился, но в последствии передумал и обратился в правоохранительные органы. В присутствии свидетелей передача взятки состоялась. Посредник передал деньги за вычетом своих комиссионных знакомому со связями в комиссариате. При получении взятки были задержаны двое сотрудников Военного комиссариата Октябрьского и Советского районов Уфы.