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В Уфе появился музей ретро-автомобилей

5 марта 2019, 05:48
Фото: пресс-службы уфимского горсовета
В автопарке раритетов больше ста экспонатов.

Накануне, 4 марта, в Уфе открылся ретро-гараж, который можно с полным правом назвать музеем старых автомобилей. Инициатором его создания является депутат столичного горсовета Андрей Носков.

По его словам, старые автомобили собирали по всей России, потом реставрировали. В итоге теперь в экспозиции представлены советский автопром, американские автомобили 60-х годов, военная техника.

В музее также действует патриотический уголок Великой Отечественной войны, где посетители могут познакомиться с техникой, оружием и формой тех лет.

Ретро-гараж действует при детском центре безопасности дорожного движения «Парк машин ПСК-6», который был открыт в декабре прошлого года по улице Максима Горького, 51.

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