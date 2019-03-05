В Уфе появился музей ретро-автомобилей

Накануне, 4 марта, в Уфе открылся ретро-гараж, который можно с полным правом назвать музеем старых автомобилей. Инициатором его создания является депутат столичного горсовета Андрей Носков.
По его словам, старые автомобили собирали по всей России, потом реставрировали. В итоге теперь в экспозиции представлены советский автопром, американские автомобили 60-х годов, военная техника.
В музее также действует патриотический уголок Великой Отечественной войны, где посетители могут познакомиться с техникой, оружием и формой тех лет.
Ретро-гараж действует при детском центре безопасности дорожного движения «Парк машин ПСК-6», который был открыт в декабре прошлого года по улице Максима Горького, 51.