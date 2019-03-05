Тимур Хакимов избран президентом Торгово-промышленной палаты РБ

– ТПП РБ на хорошем счету у Федеральной палаты и первое, что нужно сделать, – это сохранить и постараться улучшить позиции в рейтинге. Это будет непросто, но реализуемо, – говорил о своих планах корреспонденту Медиакорсети Тимур Хакимов. – Основная задача – это поддержка бизнес-сообщества, консолидация предпринимателей, а также привлечение в наш регион финансовых средств, инвестиций всеми возможными и невозможными способами. К этому призывает врио главы РБ Радий Хабиров.