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Тимур Хакимов избран президентом Торгово-промышленной палаты РБ

5 марта 2019, 05:44
Фото: deputat.openrepublic.ru
Решение было принято на внеочередной конференции Союза «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан».

Напомним, что в конце декабря совет Торгово-промышленной палаты Башкирии принял отставку своего президента Азата Фазлыева и избрал Тимура Хакимова в качестве и.о. президента ТПП РБ. Ранее он был принят в структуру Торговой палаты в качестве вице-президента.

ТПП РБ на хорошем счету у Федеральной палаты и первое, что нужно сделать, это сохранить и постараться улучшить позиции в рейтинге. Это будет непросто, но реализуемо, – говорил о своих планах корреспонденту Медиакорсети Тимур Хакимов. Основная задача это поддержка бизнес-сообщества, консолидация предпринимателей, а также привлечение в наш регион финансовых средств, инвестиций всеми возможными и невозможными способами. К этому призывает врио главы РБ Радий Хабиров.

Справка

Тимур Хакимов родился в Кумертау в 1984 году, окончил в 2006 году УГНТУ по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Кандидат технических наук.

Трудовую деятельность начал в 2006 году дефектоскопистом отдела диагностики ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», в 2007–2008 годах работал инженером отдела диагностики.

В 2008 году перешел на пост генерального директора ООО НПО «ОргНефтеГаз».

С 2015 года – председатель Совета директоров «ОргНефтеГаза».

В 2012–2013 годах – депутат горсовета Уфы третьего созыва, в 2013 году избрался депутатом в госсобрание Башкирии пятого созыва. С 2017 года – член Генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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