Тимур Хакимов избран президентом Торгово-промышленной палаты РБ

Напомним, что в конце декабря совет Торгово-промышленной палаты Башкирии принял отставку своего президента Азата Фазлыева и избрал Тимура Хакимова в качестве и.о. президента ТПП РБ. Ранее он был принят в структуру Торговой палаты в качестве вице-президента.
– ТПП РБ на хорошем счету у Федеральной палаты и первое, что нужно сделать, – это сохранить и постараться улучшить позиции в рейтинге. Это будет непросто, но реализуемо, – говорил о своих планах корреспонденту Медиакорсети Тимур Хакимов. – Основная задача – это поддержка бизнес-сообщества, консолидация предпринимателей, а также привлечение в наш регион финансовых средств, инвестиций всеми возможными и невозможными способами. К этому призывает врио главы РБ Радий Хабиров.
Справка
Тимур Хакимов родился в Кумертау в 1984 году, окончил в 2006 году УГНТУ по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Кандидат технических наук.
Трудовую деятельность начал в 2006 году дефектоскопистом отдела диагностики ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», в 2007–2008 годах работал инженером отдела диагностики.
В 2008 году перешел на пост генерального директора ООО НПО «ОргНефтеГаз».
С 2015 года – председатель Совета директоров «ОргНефтеГаза».
В 2012–2013 годах – депутат горсовета Уфы третьего созыва, в 2013 году избрался депутатом в госсобрание Башкирии пятого созыва. С 2017 года – член Генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».