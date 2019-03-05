Алгоритм Немезида вдвое снизил количество скопированных публикаций ВКонтакте

Алгоритм защиты уникального контента за первые 9 месяцев работы снизил количество скопированных публикаций и разнообразил ленту пользователей.
Искусственный интеллект Немезида работает ВКонтакте с 1 июня 2018 года. За это время алгоритм сократил количество скопированных публикаций на 49%, что помогло разнообразить ленту новостей и позволило авторским материалам получать больше внимания пользователей. В результате число просмотров уникальных записей выросло на 40%, а отметок «Нравится» — на 35%.
Александр Круглов, директор по маркетингу ВКонтакте:
«Творчество лежит в центре большого количества продуктов ВКонтакте, поэтому мы уверены, что именно настоящие авторы должны получать всю славу. Немезида учит руководителей сообществ правильно делиться контентом других авторов».
Алгоритм Немезида в автоматическом режиме ищет повторяющиеся публикации, отправляя их на рассмотрение специальной группе модераторов. Сообщить о незаконном копировании контента может и любой пользователь ВКонтакте. Для этого на записи необходимо нажать кнопку «Пожаловаться» и в открывшемся списке выбрать пункт «Неоригинальный контент». К сообществам, уличённым в плагиате, могут быть применены различные наказания — вплоть до отключения от системы монетизации и запрета на публикации гиперссылок.
Немезида — часть контентной платформы ВКонтакте. Другой алгоритм — Прометей — ежедневно с помощью искусственного интеллекта ищет создателей уникальных материалов. Они получают метку «огня», что позволяет повысить охват и привлечь новую аудиторию. Талантливые авторы попадают в раздел «Рекомендации», где их творчество показывается людям, которым это будет интересно. Команда ВКонтакте продолжит развивать и создавать новые технологии и продукты, которые помогут авторам и аудитории находить друг друга.