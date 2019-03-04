В Уфе пройдет первый феминистский фестиваль «ФемБайрам»

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, лекции, ярмарка и кинопоказ. В программе «Женское кино Башкортостана» – «Курица-помада» (м/ф, реж. Анна Мальгинова), «Театр семи девушек» (д/ф, реж. Кирстен Гайнет), «Дикарь» (х/ф, реж Фарзана Утарбаева), «Нухрат» (д/ф, реж. Айгуль Утяганова), а также презентация трейлера фильма Булата Юсупова «Первая Республика» (актриса Лилия Искужина расскажет о созданном ею образе писательницы Хадии Давлетшиной).
- Каждый год на протяжении трех лет группа «Феминизм в Башкортостане» устраивала образовательные лекции о феминизме. С каждым годом это собирало все больше людей, и было решено расширить формат. Поэтому вдобавок к традиционной лекции, которая будет о радикальном феминизме, у нас ожидается проект «Живая библиотека» - это когда люди превращаются в так называемые «живые книги» на определенную тему.
В данном случае желающие смогут задать «книгам» вопросы о феминизме. Вечерняя программа будет посвящена знакомству - с уфимскими феминистками, соратницами из других городов России, также будут выступать уфимские поэтессы, певицы.
Помимо этого, будут проходить мастер-классы, ярмарка мерча и кондитерских изделий, потому что нам важно, чтобы это был, прежде всего, праздник, ведь не случайно мы назвали его «ФемБайрам». Мне кажется, это поможет большему количеству людей познакомиться с феминизмом поближе, - прокомментировала одна из организаторов фестиваля режиссер Тансулпан Буракаева.
Собранные средства организаторы перечислят в поддержку пространства «Ребра Евы» в Санкт-Петербурге.