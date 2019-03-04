В Уфе пройдет первый феминистский фестиваль «ФемБайрам»

- Каждый год на протяжении трех лет группа «Феминизм в Башкортостане» устраивала образовательные лекции о феминизме. С каждым годом это собирало все больше людей, и было решено расширить формат. Поэтому вдобавок к традиционной лекции, которая будет о радикальном феминизме, у нас ожидается проект «Живая библиотека» - это когда люди превращаются в так называемые «живые книги» на определенную тему.