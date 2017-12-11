«16 дней против насилия»: в Уфе феминистки провели флешмоб в центре города

Мероприятие вызвало у горожан неоднозначную реакцию.

В минувшие выходны в центре Уфы активистки общества «Башфем» провели акцию в знаковых местах города – возле фонтана «Семь девушек», на площади двух фонтанов и в саду Салавата Юлаева. Фотографии с мест событий со своими пояснениями феминистки распространили в соцсетях.

На плакатах они изложили наиболее частые примеры унижения женщин и призывы присоединиться к ним в деле освобождения прекрасной половины человечества от гнета мужчин.

Примечательно, что по их собственному признанию идея проведения данной акции принадлежит мужчине, а они только воплотили ее в жизнь.

Как сообщила Медиакорсети одна из активисток феминистского движения в Башкирии, режиссер Тансулпан Буракаева, данную акцию под названием «16 дней против насилия» они провели в рамках отмечаемой во всем мире даты против насилия в отношении женщин. Она отмечалась 25 ноября.

- В эти дни во всем мире проводятся различные мероприятия, посвященные проблеме домашнего насилия в отношении женщин, - рассказала Медиакорсети Тансулпан. – Данное мероприятие с плакатами является фотоакцией, а не пикетом, поскольку мы понимали, что наша аудитория - это не прохожие, а все-таки пользователи Сети. Всего в акции приняли участие шесть активисток Башфема. К критике мы готовы всегда, и это даже хорошо, потому что любая новая идея не всегда принимается положительно. Мы и ранее получали угрозы в свой адрес. Нашу акцию также поддержали в соцсетях и представители феминистских организаций из других регионов страны.