Сегодня состоится матч «Уфа» - «Динамо»

Сегодня, 3 марта в 13.30, ФК «Уфа» откроет весеннюю часть сезона домашним матчем 18-го тура РПЛ с ФК «Динамо» (Москва).
Перед отчетным туром «Динамо» опережает «Уфу» на четыре турнирных очка. Чтобы покинуть зону стыковых матчей, уфимскому клубу необходимо стать победителем. В продаже на момент подготовки материала осталось менее 700 билетов. При вместимости стадиона в почти 15 тысяч мест ожидается аншлаг.
Перед началом матча в 12.30 организаторы обещают развлекательную программу. Будут скоморохи, народные забавы и эстафета, танцевальный баттл, перетягивание каната и гонка на лыжах, блины, бесплатная полевая кухня: горячий чай и каша, зона активности от BingoBoom.
Заявлены специальные гости матча: рок-группа «Бурелар». Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» покажет мастер-класс и разыграет подарки и призы. Среди них безалкогольный глинтвейн каждому участнику, футболки или смартфон.