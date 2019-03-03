Сегодня состоится матч «Уфа» - «Динамо»

Перед отчетным туром «Динамо» опережает «Уфу» на четыре турнирных очка. Чтобы покинуть зону стыковых матчей, уфимскому клубу необходимо стать победителем. В продаже на момент подготовки материала осталось менее 700 билетов. При вместимости стадиона в почти 15 тысяч мест ожидается аншлаг.