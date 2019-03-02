Радий Хабиров призвал болельщиков ФК "Уфа" поддержать команду 3 марта

- В воскресенье - в Уфу возвращается большой футбол. Давайте поддержим ребят, которые в этом сезоне радовали нас равной борьбой с "Рейнджерс" и победами, в том числе над "Спартаком". Знаю, что они очень хотят нас снова порадовать! - написал Радий Хабиров на своей странице в Facebook.