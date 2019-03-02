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Радий Хабиров призвал болельщиков ФК "Уфа" поддержать команду 3 марта

2 марта 2019, 12:58
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Он написал пост в Facebook об этом.

Завтра, 3 марта, в 13.30 на стадионе "Нефтяник" пройдет первый после зимнего перерыва матч "Уфы" в чемпионате России. Соперником уфимцев станет московское "Динамо". Врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал болельщиков поддержать родную команду и придти на стадион.

- В воскресенье - в Уфу возвращается большой футбол. Давайте поддержим ребят, которые в этом сезоне радовали нас равной борьбой с "Рейнджерс" и победами, в том числе над "Спартаком". Знаю, что они очень хотят нас снова порадовать! - написал Радий Хабиров на своей странице в Facebook.

Напомним, гендиректор ФК "Уфа" Шамиль Газизов сообщил, что команда приняла решение вернуть деньги болельщикам за билеты, если матч закончится с неудачным результатом.

"Уфа" сейчас находится на 15 месте в турнирной таблице с 16 очками, "Динамо" (Москва) - на 11 месте, имея 20 очков. Свою первую игру в чемпионате России 2018/2019 команды сыграли в Москве, тогда "динамовцы" обыграли "Уфу" - 2:0.

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