mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии 26-летний мужчина взорвал банкомат и попытался украсть деньги

1 марта 2019, 08:12
Фото: 02.мвд.рф
Сейчас оценивается причиненный ущерб и решается вопрос о возбуждении дела.

Сегодня, 1 марта, около 6 часов утра в одном из магазинов города Дюртюли произошел хлопок, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Оказалось, что поврежден банкомат, установленный в помещении торговой точки.

Выяснилось, что неизвестный хотел украсть деньги из банкомата, а для этого он попытался его взорвать. Но что-то пошло не так.

В ходе осмотра места происшествия и выяснения обстоятельств установили приметы предполагаемого преступника.

Сотрудники патрульно-постовой службы и ГИБДД в ходе патрулирования обратили внимание на молодого человека в порванной одежде, который бежал в сторону от места происшествия. Подозреваемым оказался 26-летний житель Дюртюлей. Сейчас он доставлен в отдел полиции по Дюртюлинскому району.

Фото: 02.мвд.рф

В настоящее время оценивается причиненный ущерб и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на кражу и умышленного повреждения имущества.

Материалы по теме
В Уфе будут судить мужчину, который взорвал банкоматВ Уфе с поличным задержали медвежатников, вскрывавших банкоматыВ Уфе ночью взорвали банкомат на Проспекте Октября
#Новости#Ограбление#Взрыв#Происшествия#Новости Башкирии#Криминал#Злата Зукович
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48