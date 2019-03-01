В Башкирии 26-летний мужчина взорвал банкомат и попытался украсть деньги

Сегодня, 1 марта, около 6 часов утра в одном из магазинов города Дюртюли произошел хлопок, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Оказалось, что поврежден банкомат, установленный в помещении торговой точки.
Выяснилось, что неизвестный хотел украсть деньги из банкомата, а для этого он попытался его взорвать. Но что-то пошло не так.
В ходе осмотра места происшествия и выяснения обстоятельств установили приметы предполагаемого преступника.
Сотрудники патрульно-постовой службы и ГИБДД в ходе патрулирования обратили внимание на молодого человека в порванной одежде, который бежал в сторону от места происшествия. Подозреваемым оказался 26-летний житель Дюртюлей. Сейчас он доставлен в отдел полиции по Дюртюлинскому району.
В настоящее время оценивается причиненный ущерб и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на кражу и умышленного повреждения имущества.