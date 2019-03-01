В Башкирии 26-летний мужчина взорвал банкомат и попытался украсть деньги

Сотрудники патрульно-постовой службы и ГИБДД в ходе патрулирования обратили внимание на молодого человека в порванной одежде, который бежал в сторону от места происшествия. Подозреваемым оказался 26-летний житель Дюртюлей. Сейчас он доставлен в отдел полиции по Дюртюлинскому району.