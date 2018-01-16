В Уфе ночью взорвали банкомат на Проспекте Октября

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При взрыве никто не пострадал.
16 января ночью на одной из центральных улиц Уфы Проспекте Октября взорвали банкомат, сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на управление гражданской защиты Советского района.
Полиция оцепила территорию. Пострадавших при взрыве банкомата нет. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемых в ограблении.
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