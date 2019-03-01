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Фильм Рэйфа Файнса о Рудольфе Нурееве выйдет в российский прокат в апреле

1 марта 2019, 05:03
Фото: wdsspr.ru
кадр из фильма
Фильм двукратного обладателя премии «Оскар» Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон» нашел своего прокатчика в России – «Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing». Об этом сообщает «Российская газета».

Байопик рассказывает о легендарном танцовщике Рудольфа Нурееве, начиная с детских лет в Уфе и до момента гастролей Кировского театра во Франции, когда Нуреев решил просить убежища на Западе. Рэйф Файнс выступил в качестве режиссера, а также сыграл роль преподавателя Нуреева в Ленинградской балетной школе (ныне - Академия русского балета имени А. Я. Вагановой).

Примечательно, что британский постановщик снял фильм с российскими актерами и почти полностью на русском языке. Ведущие роли в картине сыграли Олег Ивенко, Сергей Полунин, Адель Экзаркопулос, Чулпан Хаматова, Равшана Куркова. В основу сценария фильма легла книга Джулии Кавана «Рудольф Нуреев: Биография». Фильм снимали в Санкт-Петербурге и Париже, также Файнс несколько раз приезжал в Уфу.

Когда WDSSPR определится с точной датой старта проката, станет известно, приедет ли режиссер на премьеру фильма в Россию. Учитывая, что с прошлого года Московский международный кинофестиваль проходит в апреле, не исключено, что премьера может пройти в рамках одной из программ ММКФ.

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