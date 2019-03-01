Фильм Рэйфа Файнса о Рудольфе Нурееве выйдет в российский прокат в апреле

Байопик рассказывает о легендарном танцовщике Рудольфа Нурееве, начиная с детских лет в Уфе и до момента гастролей Кировского театра во Франции, когда Нуреев решил просить убежища на Западе. Рэйф Файнс выступил в качестве режиссера, а также сыграл роль преподавателя Нуреева в Ленинградской балетной школе (ныне - Академия русского балета имени А. Я. Вагановой).