В Большом театре прошла премьера балета «Нуреев»

Постановка о всемирно известном танцоре из Башкирии собрала аншлаг в Москве.

В Москве состоялась премьера спектакля «Нуреев» постановки режиссера Кирилла Серебренникова. Посмотреть на балет о всемирно известном танцоре из Башкирии Рудольфе Нурееве в Большой театр пришли более полутора тысяч человек, тем самым постановка собрала аншлаг.

Среди зрителей были замечены писательница Людмила Улицкая, бывший министр финансов Алексей Кудрин, и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой. Последний в интервью агентству ТАСС назвал премьеру «мировым событием».

- Есть какие-то моменты спорные, но в целом, наверное, с точки зрения творческого поиска и такой творческой феерии, это событие, мировое событие, - приводит слова Пескова агентство ТАСС.

Режиссера Кирилла Серебренникова, ставившего спектакль, на премьере не было, из-за ограничений, связанных с нахождением под домашним арестом. Чтобы поддержать его, многие актеры вышли на поклон в футболках с портретом Серебренникова, а экс-глава минфина России Алексей Кудрин в своём твиттере назвал отсутствие на премьере режиссёра «несправедливым».