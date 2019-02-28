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ФРП предоставит 179 млн рублей уфимскому предприятию для поиска залежей нефти и газа

28 февраля 2019, 05:38
Фото: открытые источники
На заемные средства «Геофизика» планирует запустить производство скважинных пластоиспытателей.

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил уфимскому предприятию «Геофизика» заем на 179 млн рублей по программе «Проекты развития» для производства геофизической аппаратуры по поиску залежей нефти и газа, сообщила пресс-служба правительства Башкирии.

На заемные средства «Геофизика» планирует запустить производство скважинных пластоиспытателей, которые опускают в скважину после вскрытия пластов для оценки продуктивности разреза. По данным компании, на текущий момент 95% российского рынка исследований с применением таких пластоиспытателей занимают иностранные компании. После реализации проекта доля башкирской компании должна вырасти до 50% за счет использования пластоиспытателей собственного производства.

Всего ФРП предоставит 383 млн рублей займов по пяти проектам Тверской, Челябинской, Омской областей и Башкирии. Общая стоимость проектов составит более 752 млн рублей.

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#Новости#Нефть#Промышленность#Влада Шипилова#Технологии
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