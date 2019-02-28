ФРП предоставит 179 млн рублей уфимскому предприятию для поиска залежей нефти и газа

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил уфимскому предприятию «Геофизика» заем на 179 млн рублей по программе «Проекты развития» для производства геофизической аппаратуры по поиску залежей нефти и газа, сообщила пресс-служба правительства Башкирии.
На заемные средства «Геофизика» планирует запустить производство скважинных пластоиспытателей, которые опускают в скважину после вскрытия пластов для оценки продуктивности разреза. По данным компании, на текущий момент 95% российского рынка исследований с применением таких пластоиспытателей занимают иностранные компании. После реализации проекта доля башкирской компании должна вырасти до 50% за счет использования пластоиспытателей собственного производства.
Всего ФРП предоставит 383 млн рублей займов по пяти проектам Тверской, Челябинской, Омской областей и Башкирии. Общая стоимость проектов составит более 752 млн рублей.