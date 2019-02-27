В Уфе коляску ребенку-инвалиду выдали только после прокурорского вмешательства

В июне 2018 года для трёхлетнего мальчика была разработана индивидуальная программа реабилитации, предусматривавшая его обеспечение комнатным креслом-коляской. В тот же день мать ребёнка обратилась в региональное отделение фонда социального страхования с заявлением о его предоставлении. Через месяц сотрудники фонда не выделили инвалиду дорогостоящее техническое средство стоимостью около 490 тысяч рублей.