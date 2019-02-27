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В Уфе коляску ребенку-инвалиду выдали только после прокурорского вмешательства

27 февраля 2019, 10:00
Фото: Прокуратура Башкирии
Сотрудники регионального отделения фонда социального страхования не выдали техническое средство по заявлению.

В Уфе в прокуратуру обратилась мать ребенка-инвалида - её сын с рождения страдает тяжёлой формой неврологического заболевания, из-за которого не может самостоятельно передвигаться, сообщили в пресс-службе ведомства Башкирии.

В июне 2018 года для трёхлетнего мальчика была разработана индивидуальная программа реабилитации, предусматривавшая его обеспечение комнатным креслом-коляской. В тот же день мать ребёнка обратилась в региональное отделение фонда социального страхования с заявлением о его предоставлении. Через месяц сотрудники фонда не выделили инвалиду дорогостоящее техническое средство стоимостью около 490 тысяч рублей.

Прокурор района обратился в суд, который удовлетворил исковое заявление. После прокурорского вмешательства ребёнок получил кресло-коляску.

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