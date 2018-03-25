В Башкирии ищут женщину, бросившую ребенка-инвалида

Родственники опубликовали обращение с просьбой помочь в поисках Зухры Фарраховой, которая 15 марта уехала в неизвестном направлении и пропала.

По предварительным данным, женщина, со слова близких, оставила ребенка-инвалида у чужих людей и н вернулась за ним. При этом на звонки она не отвечает и на связь сама не выходит.