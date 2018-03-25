В Башкирии ищут женщину, бросившую ребенка-инвалида

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По словам близких, Зухра Фаррахова пропала десять дней назад.
Родственники опубликовали обращение с просьбой помочь в поисках Зухры Фарраховой, которая 15 марта уехала в неизвестном направлении и пропала.
По предварительным данным, женщина, со слова близких, оставила ребенка-инвалида у чужих людей и н вернулась за ним. При этом на звонки она не отвечает и на связь сама не выходит.
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- Мы просим всех, просто посмотрите на фотографию, возможно кто-то из вас видел её. Просим позвонить по этому номеру 89872544973, - такое сообщение опубликовал Динар Имамедтинов.
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