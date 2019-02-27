В Башкирии утвердили новый подарочный набор для новорожденных

Правительство Башкирии утвердило новый подарочный набор для новорожденных. Его максимальная стоимость повысилась на 420 рублей по сравнению с набором, принятым в 2014 году, и составила 1,6 тыс. рублей.
Однако его содержание при этом сократилось на пять предметов. Пеленки, распашонки, чепчики и пинетки заменят кофточкой и ползунками из трикотажного хлопчатобумажного полотна.
Как и в прежнем наборе, остались флисовый плед и уголок, сообщается в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.