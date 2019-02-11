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В Уфе девушки получили травмы во время квеста-ужастика

11 февраля 2019, 05:29
Фото: pixabay.com
Две молодые участницы получили серьезные травмы при падении в ходе игры.

Подробности происшедшего сообщил телеканал Рен-ТВ со ссылкой на паблик «Плохие новости».

По уточненным данным, девушки пришли вместе со своими молодыми людьми на довольно дорогостоящий квест, который проводится с участием актера.

По сюжету игры их завели в темное помещение и предложили прочитать инструкцию. Когда же из темноты внезапно выпрыгнул актер в маске, девушки от неожиданности споткнулись и упали. Одна из них ударилась спиной, ушибла копчик и разбила колено, а вторая рассекла себе лоб, ударившись об угол стены.

Фото: Плохие новости / ВКонтакте

Игра была сразу остановлена. Однако, как сообщается в паблике, при оказании первой помощи пострадавшим в аптечке у организаторов нашлись только бинты и зеленка. Была вызвана скорая помощь, которая увезла пострадавших девушек в больницу.

Фото: Плохие новости / ВКонтакте

В паблике также сообщается, что теперь сотрудники аттракциона просят травмированных девушек написать расписки, что они не имеют к ним претензий.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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