В Уфе девушки получили травмы во время квеста-ужастика

По сюжету игры их завели в темное помещение и предложили прочитать инструкцию. Когда же из темноты внезапно выпрыгнул актер в маске, девушки от неожиданности споткнулись и упали. Одна из них ударилась спиной, ушибла копчик и разбила колено, а вторая рассекла себе лоб, ударившись об угол стены.