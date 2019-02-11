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В Бураевский район Башкирии назначили нового главу из Уфы

11 февраля 2019, 06:15
Фото: Башинформ
Прежний глава района занял место своего преемника.

Накануне, 10 февраля, стало известно, что кресло главы Бураевского района Башкирии занял Рустам Исхаков, который ранее в течение десяти лет возглавлял Ассоциацию «Совет муниципальных образований РБ».

Примечательно, что прежний глава района Борис Нурисламов, который возглавлял муниципалитет с 2007 года, 8 февраля был назначен исполняющим обязанности исполнительного директора этой же самой Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан».

Для справки

Рустам Исхаков родился 25 октября 1974 года в Абзелиловском районе Башкирии. Член Совета Общественной палаты РБ, заместитель председателя Общественной палаты РБ, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики РБ». В 2003-2006 годы работал представителем Министерства культуры и национальной политики республики в международной организации «Тюрксой».

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