В Бураевский район Башкирии назначили нового главу из Уфы

Накануне, 10 февраля, стало известно, что кресло главы Бураевского района Башкирии занял Рустам Исхаков, который ранее в течение десяти лет возглавлял Ассоциацию «Совет муниципальных образований РБ».
Примечательно, что прежний глава района Борис Нурисламов, который возглавлял муниципалитет с 2007 года, 8 февраля был назначен исполняющим обязанности исполнительного директора этой же самой Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан».
Для справки
Рустам Исхаков родился 25 октября 1974 года в Абзелиловском районе Башкирии. Член Совета Общественной палаты РБ, заместитель председателя Общественной палаты РБ, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики РБ». В 2003-2006 годы работал представителем Министерства культуры и национальной политики республики в международной организации «Тюрксой».