В Бураевский район Башкирии назначили нового главу из Уфы

Примечательно, что прежний глава района Борис Нурисламов, который возглавлял муниципалитет с 2007 года, 8 февраля был назначен исполняющим обязанности исполнительного директора этой же самой Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан».