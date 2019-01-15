Рустем Хамитов назначен начальником Управления коммунального хозяйства Уфы

Сегодня, 15 января, на еженедельном оперативном совещании в городской мэрии глава администрации Уфы Ульфат Мустафин поздравил коллегу с назначением: начальником управления коммунального хозяйства назначен Рустем Хамитов.

Ранее Рустем Хамитов работал в управлении по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений. Всего в коммунальной сфере он трудится уже 15 лет.