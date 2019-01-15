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Рустем Хамитов назначен начальником Управления коммунального хозяйства Уфы
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Рустем Хамитов назначен начальником Управления коммунального хозяйства Уфы

Сегодня, 09:41ОбществоВиктория КуприяноваФото: ufacity.info
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