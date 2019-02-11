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Когда в Башкирии перейдут на цифровое телевидение

11 февраля 2019, 05:57
Фото: pfo.gov.ru
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров обсудил с гендиректором РТРС переход на цифровое телевещание.

Как в Башкирии перейдут на цифровое телевидение

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров обсудил с гендиректором РТРС переход на цифровое телевещание.

Рабочая встреча Игоря Комарова с гендиректором ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) Андреем Романченко прошла в Нижнем Новгороде, сообщается на официальном сайте полпреда.

Уже сегодня аналоговое вещание отключают в двух регионах Приволжского федеральноо округа, в Пензенской и Ульяновской области.

По словам Андрея Романченко, покрытие телесигналом в Пензенской области составляет 100%, в Ульяновской – 95,5% населения региона, а телепередачи в аналоговом формате смотрят всего около 2 % населения.

На встрече было сказано, в каком порядке регионы ПФО перейдут на «цифру». 15 апреля аналоговое вещание отключат в Кировской области, Мордовии, Удмуртской и Чувашской республиках. 3 июня на цифровое телевещание перейдут оставшиеся восемь регионов ПФО, в том числе и Башкирия.

Андрей Романченко подчеркнул, что вещание местных каналов в аналоговом формате продолжится.

Чтобы понять, какой эфир вы смотрите, аналоговый или цифровой, достаточно взглянуть на экран. Если рядом с логотипом телеканала есть буква «А», значит, вы смотрите аналоговый формат.

На встрече было отмечено, что в большинстве регионов ПФО социально незащищенным категориям граждан окажут материальную помощь для приобретения оборудования приема цифрового сигнала, а волонтеры помогут им разобраться в его подключении.

На прошлой неделе в Уфе активисты «Единой России» провели рейд по магазинам бытовой техники, чтобы посмотреть, как в них продают приставки для цифрового телевидения. На этом видео можно посмотреть эпизод с рейда.

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