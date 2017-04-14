Рустам Зарафутдинов: Телевидение будет идти в интернет

Новый директор ГУП ТРК «Башкортостан» поделился своими планами развития телерадиокомпании.

Сегодня по результатам конкурса в минземимущества Башкири директором ГУП ТРК «Башкортостан» стал Рустам Зарафутдинов. Он возглавил крупнейший региональный медиахолдинг в качестве врио в марте этого года. Медиакорсети Рустам Зарафутдинов рассказал о планах по развитию гостелерадиокомпании:

- У меня есть планы по повышению эффективности гостелерадиокомпании, по оптимизации ее финансово-экономической деятельности в плане рекламных возможностей, затрат на производство и закупок. Они уже частично реализуются.

Есть и творческая часть. Мы понимаем, что наш ГУП – своеобразное предприятие. Мы крупнейший медиахолдинг в регионе. И мы видим задачу в том, чтобы создавать такой продукт, который бы нашу долю телесмотрения и радиослушания не только сохранял, но и увеличивал. Есть планы как по созданию новых программ, так и по сохранению и переформатированию существующих.

Важная часть планов развития гостелерадиокомпании связана с интернетом. Мы понимаем, что через 2-3 года больше половины телеаудитории будут смотреть телевидение в интернете. И поэтому интернет-технологии – это один из ключевых векторов нашего развития.

- Какую долю аудитории сейчас занимает телеканал БСТ(входит в ГУП ТРК «Башкортостан» - прим.)?

- У нас нет объективных данных по региону, только медиаизмерения по Уфе. Здесь мы занимаем в среднем долю в 1-2 %. Отдельные проекты: информационные, утренние новости, «Салям», «Дознание» и другие достигают доли до 10%. А по трансляции хоккея мы одни из лучших в России по доле телесмотрения. По данным Медископ (ранее Gallup Media – прим.), БСТ входит в ТОП-10 региональных телеканалов по доле телесмотрения, наряду с телекомпаниями в Нижнем Новгороде, Хабаровске, при этом в два раза опережает коллег из соседних республик. А по спортивным передачам занимаем первые-вторые позиции.

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