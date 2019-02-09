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Водолазы так и не нашли утонувшего в реке Уфа человека

9 февраля 2019, 13:45
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы
Мужчина решил пересечь реку по льду и погиб.

Сегодня, 9 февраля, произошло ЧП на реке Уфа в районе столичного микрорайона Сипайлово. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Очевидец позвонил в Службу спасения и сообщил, что посреди реки в прорубь провалился человек.

По прибытии на место происшествия никого на реке обнаружить не удалось. По словам звонившего, утонувший мужчина уже успел несколько раз провалиться в воду перед последним падением в прорубь. Видимо, он шел с садов и решил сократить путь. Мокрая одежда, удя по всему, не позволила ему выбраться из воды в последний раз.

Водолазы искали его тело несколько часов, но так не смогли найти.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на берегу установлен аншлаг «Выход на лед запрещен!», однако это не остановило погибшего. Между тем, в месте, где он утонул, возле дома по улице Набережной, 13, толщина льда составляла всего 2 см.

Обстоятельства происшедшего уточняются.

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