Водолазы так и не нашли утонувшего в реке Уфа человека

По прибытии на место происшествия никого на реке обнаружить не удалось. По словам звонившего, утонувший мужчина уже успел несколько раз провалиться в воду перед последним падением в прорубь. Видимо, он шел с садов и решил сократить путь. Мокрая одежда, удя по всему, не позволила ему выбраться из воды в последний раз.