В Башкирии с начала недели утонули 9 человек

В Башкортостане с начала недели утонули 9 человек в возрасте от 10 до 62 лет, сообщает пресс-служба Следственного управления. Главной причиной гибели этих людей является небрежность, с которой люди подходят к проведению досуга. А именно: неумение плавать или плавание в необорудованных водоемах, употребление спиртного, нахождение детей без присмотра родителей.

Напомним, только вчера стало известно о том, что в разных районах республики в необорудованных для купания местах погибли трое несовершеннолетних детей. Все они находились без присмотра взрослых.

В Иглинском районе в деревне Ленинский в пруду утонула 13-летняя девочка. В селе Новоселка Федоровского района в местном пруду утонула 16-летняя девушка, в Кушнаренковском районе из реки Шимяк вытащили тело 13-летнего ребенка.

По этой причине на сайте ведомства появилась памятка о 10 правилах поведения человека на воде.

- купание должно происходить только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;

- не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;

- категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения;

- температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в ней рекомендуется не более 20 минут, причем время пребывания в воде должно увеличиваться постепенно на 3-5 минуты;

- лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, так как при охлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания и потеря сознания;

- не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, приводящее к остановке сердца;

- не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам, судам;

- нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрасах и кругах, если вы не умеете плавать;

- находясь на лодках, опасно пересаживаться, садиться на борта, перегружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, плотин и посреди фарватера реки;