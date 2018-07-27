Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
В Башкирии с начала недели утонули 9 человек
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
9t6hdyjwl8u

В Башкирии с начала недели утонули 9 человек

27 июля 2018, 11:59ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте
также
Мусорная реформа в Башкирии: главное
Танцы с бубном вокруг памятника Рудольфу Нурееву в Уфе: кто установит, где и зачем
Три месяца транспортной реформы в Уфе: Обсуждать планы с уфимцами не обязательно