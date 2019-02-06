В Башкирии мужчина забил до смерти пьющего старшего брата стулом

В одном из домов села Бураево в минувшую субботу, 3 февраля, было найдено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Балтачевский межрайонный следственный отдел следкома возбудил уголовное дело по статье «убийство» и довольно быстро изобличил преступника.
Как следует из материалов дела, вечером 2 февраля 54-летний нетрезвый местный житель избил своего старшего брата за то, что тот постоянно пьет и не работает. Подобные конфликты случались и ранее, но на сей раз побои оказались слишком сильными. Мужчина бил брата не только руками и ногами, но еще и ударил его стулом по голове.
Проснувшись утром, он обнаружил, что избитый брат мёртв. Знакомый братьев, который временно проживал у них, позвал соседа, а тот вызвал полицию.
Убийца тем временем спрятал свои вещи со следами крови и пытался убедить стражей порядка, что он ни при чем. Однако под тяжестью собранных доказательств он все-таки сознался в содеянном.
Известно, что обвиняемый ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности.