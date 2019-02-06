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В Башкирии мужчина забил до смерти пьющего старшего брата стулом

6 февраля 2019, 13:00
Фото: pixabay.com
Он пытался спрятать окровавленные вещи, чтобы избежать ответственности.

В одном из домов села Бураево в минувшую субботу, 3 февраля, было найдено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Балтачевский межрайонный следственный отдел следкома возбудил уголовное дело по статье «убийство» и довольно быстро изобличил преступника.

Как следует из материалов дела, вечером 2 февраля 54-летний нетрезвый местный житель избил своего старшего брата за то, что тот постоянно пьет и не работает. Подобные конфликты случались и ранее, но на сей раз побои оказались слишком сильными. Мужчина бил брата не только руками и ногами, но еще и ударил его стулом по голове.

Проснувшись утром, он обнаружил, что избитый брат мёртв. Знакомый братьев, который временно проживал у них, позвал соседа, а тот вызвал полицию.

Убийца тем временем спрятал свои вещи со следами крови и пытался убедить стражей порядка, что он ни при чем. Однако под тяжестью собранных доказательств он все-таки сознался в содеянном.

Известно, что обвиняемый ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

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