В Башкирии мужчина забил до смерти пьющего старшего брата стулом

Как следует из материалов дела, вечером 2 февраля 54-летний нетрезвый местный житель избил своего старшего брата за то, что тот постоянно пьет и не работает. Подобные конфликты случались и ранее, но на сей раз побои оказались слишком сильными. Мужчина бил брата не только руками и ногами, но еще и ударил его стулом по голове.