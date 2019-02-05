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В Нефтекамске возобновили деятельность МФК «Урал»

5 февраля 2019, 04:32
Фото: пресс-служба УФССП по РБ
Владельцы устранили нарушения пожарной безопасности.

14-этажный многофункциональный комплекс «Урал» в Нефтекамске судебные приставы закрыли 23 января по решению суда. Выяснилось, что владельцы «Урала» не в полном объеме выполнили предписания по устранению опасных факторов в помещениях с массовым пребыванием граждан. Вчера приставы убедились, что все нарушения устранены, и комплекс снова заработал.

- В соответствии с заключением Нефтекамского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по РБ решения суда исполнено, деятельность МФК «Урал» возобновлена, - сообщили в пресс-службе судебных приставов.

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