В Нефтекамске возобновили деятельность МФК «Урал»

14-этажный многофункциональный комплекс «Урал» в Нефтекамске судебные приставы закрыли 23 января по решению суда. Выяснилось, что владельцы «Урала» не в полном объеме выполнили предписания по устранению опасных факторов в помещениях с массовым пребыванием граждан. Вчера приставы убедились, что все нарушения устранены, и комплекс снова заработал.