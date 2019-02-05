На строительство уфимской набережной выделят в два раза больше денег

С 635,46 млн до 1,63 млрд руб - в два с половиной раза увеличили предстоящие расходы на реконструкцию новой уфимской набережной реки Белой. Такие изменения внесены в республиканскую адресную инвестпрограмму (РАИП) до 2021 года.
В РАИП дополнительно внесены затраты на второй этап строительства дороги вдоль набережной, обустройство сквера, а также на третью и четвертую очереди корректировки проекта, сообщает Коммерсантъ.
Напомним, ранее общая стоимость реконструкции набережной, начатой в 2014 году, оценивалась мэрией Уфы в конце 2017 года в 12 млрд руб. Полностью открыть его планируют к празднованию 100-летия республики в 2019 году.