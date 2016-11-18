Благоустройство уфимской улицы Набережная возьмут под контроль депутаты Горсовета

Пока не ясно, предусматривало ли финансирование благоустройство, сколько было выделено денег, все ли они освоены. Депутаты горсовета дойдут до сути и разберутся, сказал Кирилл Бадиков. Будет ли сделана набережная в классическом ее понимании или нет, пока сказать сложно. Поскольку депутатский корпус избирался на пять лет, то в их интересах решить эту проблему до окончания срока.