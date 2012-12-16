Новая набережная в Уфе возьмет начало от третьей пристани

Проектировщика определят по конкурсу, подряд оценен в 117 млн рублей.
Специалистам нужно продумать защиту будущей набережной от размывания рекой и определить места укрепления откосов.
Известно, что дамба будущей набережной будет строиться из монолитного железобетона с вертикальными подпорными стенами.
Учитывая, что набережная должна появиться к саммитам ШОС-БРИКС, проектирование берегоукрепления проведут в сжатые сроки.
На написание рабочей документации отводится шесть месяцев.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Визуализации фирмы "АС-Проект"