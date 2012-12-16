Новая набережная в Уфе возьмет начало от третьей пристани

Власти Башкирии приступили к первому этапу строительства набережной от Бельского до железнодорожного моста в Уфе. Оператор строительства новой набережной «Фонд жилищного строительства» начал подбор подрядной организации по написанию проекта берегоукрепительных работ и ремонта инженерных сооружений вдоль правого берега Белой. Набережную длиной 5,5 километров возведут от начала Белой улицы в районе остановки общественного транспорта «3-я пристань» и проложат до железнодорожного моста.