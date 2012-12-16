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Новая набережная в Уфе возьмет начало от третьей пристани

17 декабря 2012, 01:25
Власти Башкирии приступили к первому этапу строительства набережной от Бельского до железнодорожного моста в Уфе. Оператор строительства новой набережной «Фонд жилищного строительства» начал подбор подрядной организации по написанию проекта берегоукрепительных работ и ремонта инженерных сооружений вдоль правого берега Белой. Набережную длиной 5,5 километров возведут от начала Белой улицы в районе остановки общественного транспорта «3-я пристань» и проложат до железнодорожного моста.

Проектировщика определят по конкурсу, подряд оценен в 117 млн рублей.

Специалистам нужно продумать защиту будущей набережной от размывания рекой и определить места укрепления откосов.

Известно, что дамба будущей набережной будет строиться из монолитного железобетона с вертикальными подпорными стенами.

Учитывая, что набережная должна появиться к саммитам ШОС-БРИКС, проектирование берегоукрепления проведут в сжатые сроки.

На написание рабочей документации отводится шесть месяцев.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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