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Ирек Ялалов: Уфимская набережная будет одной из лучших в России

18 сентября 2018, 08:47
Сити-менеджер в очередной раз отметил, что стройка идет с опережением.

Во время утреннего совещания в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов напомнил о ходе строительства набережной в Уфе и выразил надежду на успешное завершение проекта.

- Строительство идет со значительным опережением, - отметил сити-менеджер. - Думаю, что новая уфимская набережная будет одной из лучших в Российской Федерации.

Напомним, строительство должно было завершиться в 2020 году, но позднее срок был сокращен до 2019 года - то есть уже в следующем году, если стройка не замедлится, у уфимцев появится возможность гулять вдоль Белой по благоустроенной береговой линии.

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