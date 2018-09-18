Ирек Ялалов: Уфимская набережная будет одной из лучших в России

Во время утреннего совещания в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов напомнил о ходе строительства набережной в Уфе и выразил надежду на успешное завершение проекта.
- Строительство идет со значительным опережением, - отметил сити-менеджер. - Думаю, что новая уфимская набережная будет одной из лучших в Российской Федерации.
Напомним, строительство должно было завершиться в 2020 году, но позднее срок был сокращен до 2019 года - то есть уже в следующем году, если стройка не замедлится, у уфимцев появится возможность гулять вдоль Белой по благоустроенной береговой линии.